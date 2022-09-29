Почти полтысячи ликвидированных россиян и много танков. Генштаб – о потерях оккупантов за 28 сентября
Бегите, орки
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 58580 (+430) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2325 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4909(+20) ед,
- артиллерийских систем – 1385 (+4) ед,
- РСЗО – 331 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 175 (+0) ед,
- самолетов – 262 (+0) ед,
- вертолетов – 224 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 995 (+6),
- крылатые ракеты ‒ 246 (+4),
- корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3751 (+9) ед,
- специальная техника – 131 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.
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