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Почти полтысячи ликвидированных россиян и много танков. Генштаб – о потерях оккупантов за 28 сентября

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Бегите, орки

Почти полтысячи ликвидированных россиян и много танков. Генштаб – о потерях оккупантов за 28 сентября

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 58580 (+430) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2325 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4909(+20) ед,
  • артиллерийских систем – 1385 (+4) ед,
  • РСЗО – 331 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 175 (+0) ед,
  • самолетов – 262 (+0) ед,
  • вертолетов – 224 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 995 (+6),
  • крылатые ракеты ‒ 246 (+4),
  • корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3751 (+9) ед,
  • специальная техника – 131 (+0).
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Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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