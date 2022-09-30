Украина сегодня подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, - Зеленский

Под председательством президента Владимира Зеленского 30 сентября состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны.

По его итогам президент заявил, что сегодня, 30 сентября, Украина сегодня подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто.

Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.

Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - сказал Зеленский.