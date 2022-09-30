Украина сегодня подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, - Зеленский
Такое решение было принято на заседании СНБО
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Под председательством президента Владимира Зеленского 30 сентября состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны.
По его итогам президент заявил, что сегодня, 30 сентября, Украина сегодня подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто.
Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.
Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - сказал Зеленский.
Популярное сейчас
- Верес поднялся на третье место, Металлист примет Шахтер. Таблица и результаты тура УПЛ
- Акценты. Почему не бежит Динамо?
- Возвращение УПЛ, дерби Манчестера. Расписание футбола на выходные
- Российский танкист сдался украинцам и стал ремонтировать технику для ВСУ. ВИДЕО
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО