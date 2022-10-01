Зеленский: Еще через неделю на Донбассе украинских флагов станет еще больше

Президент Украины Владимир Зеленский сделал традиционное вечернее обращение к народу по итогам дня.

"За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше.

А что тогда псевдореферендум? Это что, какие-нибудь две Донецкие области есть? Два поселка Ямполь Донецкой области? Или два поселка Торское? Украинское движение будет продолжаться.

Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума. Для Украины это логично. А для врага таких нестыковочек будет все больше и больше.

Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года. Везде будет наше знамя", - рассказал президент.