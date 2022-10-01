  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Еще через неделю на Донбассе украинских флагов станет еще больше
В тренде

Зеленский: Еще через неделю на Донбассе украинских флагов станет еще больше

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

"Для врага таких нестыковочек будет все больше и больше"

Зеленский: Еще через неделю на Донбассе украинских флагов станет еще больше

скриншот

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сделал традиционное вечернее обращение к народу по итогам дня.

"За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше.

А что тогда псевдореферендум? Это что, какие-нибудь две Донецкие области есть? Два поселка Ямполь Донецкой области? Или два поселка Торское? Украинское движение будет продолжаться.

Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума. Для Украины это логично. А для врага таких нестыковочек будет все больше и больше.

Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года. Везде будет наше знамя", - рассказал президент.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде