В Николаеве семь человек получили ранения в результате обстрела
Они госпитализированы
Тимошенко Телеграм-канал
В Николаеве из-за вражеского обстрела в воскресенье утром возник пожар в многоэтажке, ранения получили 7 человек. Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Утром 2 октября, около 03:45, Николаев подвергся ракетным обстрелам зенитно-ракетной системы С-300. В частности, попадания зафиксированы возле двух четырехэтажных домов. В результате чего дома получили повреждения, в одном из них возник пожар. Также зафиксировано попадание возле территории больницы. Всего в результате обстрела ранения получили семь человек", - проинформировал он.
Также в Николаевском районе в течение суток 1 октября враг нанес удары из 120-мм миномета и реактивной системы залпового огня "Град".
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