Генштаб: Благодаря успехам ВСУ, отмечено снижение уровня морально-психологического состояния врага

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 двести двадцать первых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и три авиационных удара, совершили более пятнадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеских ударов пострадали более пятнадцати населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и Николаев.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Хреновка и Бучки Черниговской области и Середина Буда, Муравейня, Фотовыж Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище;

на Краматорском направлении – Белогоровка и Верхнекаменское;

на Бахмутском направлении – Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Одрадовка, Зайцево, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;

на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Водяное, Опросное, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Железнодорожное и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения разведки и наведения артиллерии враг совершил более семидесяти вылетов БПЛА.

Благодаря успехам сил обороны, на отдельных направлениях отмечено снижение уровня морально-психологического состояния враждебного личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставлению своих позиций. Перед освобождением населённого пункта Лиман отдельные подразделения противника пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. Так, 30 сентября, в районе населенного пункта Счастье была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2 армейского корпуса российских оккупационных войск.

Отрицательно влияют на военнослужащих вооруженных сил российской федерации задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в так называемой "специальной военной операции" на территории Украины.

По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника за первое октября, а именно – уничтожение склада с боеприпасами оккупантов в районе Таврического Херсонской области и уничтожение семи танков и до десяти единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области. Информация о потерях личного состава уточняется.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спорное и Выимка.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла четыре удара. Подтверждено поражение двух мест скопления вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь иранских ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пять командных пунктов, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более пятнадцати других важных объектов оккупантов .