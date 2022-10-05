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ВСУ на юге уничтожили два вертолета и восемь танков россиян, также сбили шесть дронов Shahed-136

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Иранские камикадзе

ВСУ на юге уничтожили два вертолета и восемь танков россиян, также сбили шесть дронов Shahed-136

Офис президента

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В течение 4 октября был ликвидирован еще 31 российский оккупант, как информирует оперативное командование "Юг". В течение суток наша авиация нанесла 7 ударов по позициям захватчиков, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач. В ходе освобождения ряда населенных пунктов нашим войскам удалось продвинуться вглубь от 10 до 20 км.

В течение 4 октября украинские защитники уничтожили: 8 танков, 26 единиц автомобильной и бронированной техники, 2 вертолета (Ми-8 и Ми-24), 3 беспилотника "Орлан-10", 1 крупнокалиберную гаубицу "Мста-Б", 1 пушку-гаубицу.

Силы ПВО за ночь сбили шесть дронов-камикадзе Shahed-136, которыми враг пытался атаковать Украину. В ночь на 5 октября российские войска совершили массированную атаку Украины иранскими беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили часть вражеских целей.

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В статье: война с россией ОК Юг ОК Південь Shahed-136
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