"Крым. Мост. Начало", - Подоляк прокомментировал взрывы на Крымском мосту

Советник Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на Крымском мосту:

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украдено – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано", - написал чиновник в твиттере.

Напомним, сегодня в 6 утра на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого часть моста была разрушена.