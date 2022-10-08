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"Крым. Мост. Начало", - Подоляк прокомментировал взрывы на Крымском мосту

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"Крым. Мост. Начало", - Подоляк прокомментировал взрывы на Крымском мосту

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Советник Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на Крымском мосту:

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украдено – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано", - написал чиновник в твиттере.

Напомним, сегодня в 6 утра на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого часть моста была разрушена.

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В статье: Крым война с россией Михаил Подоляк
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