"Крым. Мост. Начало", - Подоляк прокомментировал взрывы на Крымском мосту
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Фото з відкритих джерел
Советник Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на Крымском мосту:
"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украдено – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано", - написал чиновник в твиттере.
Напомним, сегодня в 6 утра на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого часть моста была разрушена.
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Источник:Твіттер Подоляка
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