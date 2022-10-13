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Ротань, Гусев, Костюк и еще 16 специалистов получили дипломы УЕФА PRO

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Среди них и иностранцы

Ротань, Гусев, Костюк и еще 16 специалистов получили дипломы УЕФА PRO

Фото: УАФ / Автор - невідомий

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В среду, 12 октября во Львове на базе местного "Руха" состоялся выпуск слушателей тренерских курсов Центра лицензирования УАФ. 19 украинских и зарубежных специалистов успешно прошли полный курс обучения и получили дипломы УЕФА категории PRO, сообщает официальный сайт УАФ.

Их обучение стартовало в январе 2021 года. Дипломы получили: помощник Мирчи Луческу в "Динамо" Олег Гусев, наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань, главный тренер юношеской команды "Динамо" Игорь Костюк и его ассистент Олег Венглинский.

Также дипломы категории PRO получили Владимир Белаков, Виктор Бицюра, Виктор Богатырь, Роман Гнатов, Олег Дейкунов, Жилмар Тадеу да Силва, Михаил Зарицкий, Игорь Климовский, Елена Кудзиева, Желько Любенович, Карло Николини, Иван Федык, Николай Цымбал, Виталий Левченко и Эрванд Сукиасян.

Следующая группа из 20 претендентов на получение тренерской лицензии высшей категории уже готовится к обучению. Первые занятия с ними планируется провести перед началом ЧМ-2022. Полный курс продлится два года.

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В статье: Олег Гусев Руслан Ротань Олег Венглинский Игорь Костюк УАФ
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Источник:
УАФ

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