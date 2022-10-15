Ночью россияне атаковали Запорожье и Никополь с дронов, артиллерии и ракетами С-300
Только в Никополе 50 прилетов
Телеграм Валентина Резніченка
В ночь с 14 на 15 октября террористической атаки от россиян подверглось Запорожье. Сначала по городу четырежды ударили дроны, а утром прилетело 10 ракет С-300. Об этом сообщил глава тамошней ОВА Александр Старух:
“В результате атаки БПЛА Shahed-136 в г. Запорожье разрушения подверглись объектам инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы нашими спасателями. Пострадавших нет.
Утром оккупант попал 10 ракетами в областной центр. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям.
Информация о пострадавших уточняется.
Оккупант имеет целью только одно - уничтожить нас, сделать нашу жизнь невыносимой. Сейчас главное соблюдать правила безопасности и помогать друг другу.
Мы выстоим и победим”, - говорится в обращении чиновника.
Также всю ночь россияне держали под обстрелами Никопольский район. Известно о том, что в результате атак были ранены два человека:
“Были из “Градов”, “Ураганов” и тяжелой артиллерии по трем общинам: Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской.
В ночной Никополь прилетело более 50 российких снарядов. Ранены два человека: 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице. Состояние средней тяжести.
В городе побито более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.
В Марганецкой и Червоногригорьевской общинах люди не пострадали. Повреждены промышленное предприятие и дома”, - сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Напомним, что с утра 15 октября также была атакована Киевщина.
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