Ночью россияне атаковали Запорожье и Никополь с дронов, артиллерии и ракетами С-300

В ночь с 14 на 15 октября террористической атаки от россиян подверглось Запорожье. Сначала по городу четырежды ударили дроны, а утром прилетело 10 ракет С-300. Об этом сообщил глава тамошней ОВА Александр Старух:

“В результате атаки БПЛА Shahed-136 в г. Запорожье разрушения подверглись объектам инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы нашими спасателями. Пострадавших нет. Утром оккупант попал 10 ракетами в областной центр. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям. Информация о пострадавших уточняется. Оккупант имеет целью только одно - уничтожить нас, сделать нашу жизнь невыносимой. Сейчас главное соблюдать правила безопасности и помогать друг другу. Мы выстоим и победим”, - говорится в обращении чиновника.

Также всю ночь россияне держали под обстрелами Никопольский район. Известно о том, что в результате атак были ранены два человека:

“Были из “Градов”, “Ураганов” и тяжелой артиллерии по трем общинам: Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской. В ночной Никополь прилетело более 50 российких снарядов. Ранены два человека: 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице. Состояние средней тяжести. В городе побито более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов. В Марганецкой и Червоногригорьевской общинах люди не пострадали. Повреждены промышленное предприятие и дома”, - сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Напомним, что с утра 15 октября также была атакована Киевщина.