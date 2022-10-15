  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночью россияне атаковали Запорожье и Никополь с дронов, артиллерии и ракетами С-300
В тренде

Ночью россияне атаковали Запорожье и Никополь с дронов, артиллерии и ракетами С-300

Общие новости
(1 голосов)

Только в Никополе 50 прилетов

Ночью россияне атаковали Запорожье и Никополь с дронов, артиллерии и ракетами С-300

Телеграм Валентина Резніченка

Новина українською

В ночь с 14 на 15 октября террористической атаки от россиян подверглось Запорожье. Сначала по городу четырежды ударили дроны, а утром прилетело 10 ракет С-300. Об этом сообщил глава тамошней ОВА Александр Старух:

“В результате атаки БПЛА Shahed-136 в г. Запорожье разрушения подверглись объектам инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы нашими спасателями. Пострадавших нет.

Утром оккупант попал 10 ракетами в областной центр. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям.

Информация о пострадавших уточняется.

Оккупант имеет целью только одно - уничтожить нас, сделать нашу жизнь невыносимой. Сейчас главное соблюдать правила безопасности и помогать друг другу.

Мы выстоим и победим”, - говорится в обращении чиновника.

Также всю ночь россияне держали под обстрелами Никопольский район. Известно о том, что в результате атак были ранены два человека:

“Были из “Градов”, “Ураганов” и тяжелой артиллерии по трем общинам: Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской.

В ночной Никополь прилетело более 50 российких снарядов. Ранены два человека: 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице. Состояние средней тяжести.

В городе побито более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.

В Марганецкой и Червоногригорьевской общинах люди не пострадали. Повреждены промышленное предприятие и дома”, - сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Напомним, что с утра 15 октября также была атакована Киевщина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Александр Резниченко Валентин Резниченко Александр Старух
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде