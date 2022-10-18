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СМИ: российский лыжник получил украинское гражданство и покинул рф

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Вот так вот

СМИ: российский лыжник получил украинское гражданство и покинул рф

volga

Новина українською

28-летний российский лыжник Валерий Гонтарь покинул оркостан. Об этом сообщают местные СМИ, такие как газета.ру и чемпионат.

По их информации, 28-летний Гонтарь получил украинское гражданство, и сейчас пытается трудоустроиться в Австрии.

На международном уровне Гонтарь представлял россию только на соревнованиях второго и третьего эшелонов, а также на Универсиаде-2017, где завоевал два золота. В последний раз участвовал в соревнованиях в сезоне-2019/20. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.

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В статье: война с россией
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Источник:
championat.com

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Комментарии (1)
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Виталий1981 (Україна)
18.10.2022 в 16:02
Особливо гарно звучить "...отримав українське громадянство, і зараз намагається працевлаштуватися в Австрії". Клас! Використав нас, щоб обійти санкції і звалить в Європу.
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