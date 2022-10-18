СМИ: российский лыжник получил украинское гражданство и покинул рф
Вот так вот
volga
28-летний российский лыжник Валерий Гонтарь покинул оркостан. Об этом сообщают местные СМИ, такие как газета.ру и чемпионат.
По их информации, 28-летний Гонтарь получил украинское гражданство, и сейчас пытается трудоустроиться в Австрии.
На международном уровне Гонтарь представлял россию только на соревнованиях второго и третьего эшелонов, а также на Универсиаде-2017, где завоевал два золота. В последний раз участвовал в соревнованиях в сезоне-2019/20. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.
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Источник:championat.com
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Комментарии (1)
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Виталий1981 (Україна)
18.10.2022 в 16:02
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