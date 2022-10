ВСУ отбрасывают врага на Бахмутском направлении – россияне имитируют захват города

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что вокруг Бахмута ситуация остается крайне напряженной – там продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. ВСУ не дают врагу продвинуться, однако обстрелы продолжаются по всей линии фронта. По его словам, оккупанты имели определенные успехи, но украинские воины отбросили их на предыдущие позиции. Он отметил, что захватнические войска россии ежедневно несут большие потери на Бахмутском направлении.

российские оккупанты имитируют захват Бахмута, чтобы выглядеть "победителями" хотя бы на одном направлении. На фоне постоянных потерь на северо-востоке и юге Украины рашистам приходится "выжимать" мнимые успехи. Об этом в новом отчете сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Также отметим, что кремлевский шут медведев решил посмеяться на фоне отставки премьер-министра Великобритании. Но основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потролил заместителя главы совбеза россии. медведев использовал шутку британцев, которые делали ставки, кто продержится дольше: салат-латук или Трасс. Под твитом российского политика свой комментарий оставил и Маск. "Довольно хороший троллинг, если быть честным. Кстати, как дела в Бахмуте?"

Bye, bye @trussliz , congrats to lettuce

Btw, how’s it going in Bakhmut?