россия уже в следующем месяце может применить иранские баллистические ракеты, - Буданов
ВСУ будут вынуждены противостоять новым угрозам
Фото – Віталій Носач, РБК-Україна
Уже в следующем месяце россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Об этом сообщил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
О том, что москва пытается получить от Ирана такое оружие недавно сообщали СМИ. россия продолжает официально отрицать получение иранских вооружений, хотя есть многочисленные свидетельства применения против Украины дронов-камикадзе "Шахед".
Буданов считает угрозу иранских баллистических ракет серьезной, поскольку они в отличие от российских, отличаются довольно высокой точностью, очень высокой скоростью, и эти качества были доказаны в боевых условиях.
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