Гайдай: В Северодонецке остается до 10 тысяч человек. Жилищный фонд разрушен на 80%
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Фото: Луганська ОДА (ОВА)
Российским захватчикам, которые находятся в Луганской области, несколько месяцев не выплачивают назначенные деньги, так же оккупанты не могут выплатить жителям обещанные компенсации за уничтоженное жилье в Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Боевики уже не один месяц не могут получить назначенные выплаты. Хотя знают, что несмотря ни на что, новенькая "лада" будет. Есть смысл бороться."
На сегодняшний день в Северодонецке остается до 10 тысяч населения. Жилищный фонд разрушен на 80%, не говоря уже об отсутствии инфраструктуры.
Однако за четыре месяца оккупации никто даже и не думал ничего восстанавливать, даже для пропаганды. Заявили перед псевдореферендумом о выплате компенсаций за разрушенное жилье, но люди денег так и не увидели», – сказал Гайдай.
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