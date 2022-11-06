Евросоюз рассмотрит ежемесячный финансовый пакет поддержки Украины. Известна сумма

Президент Европейской комиссии Урсула фон Ляйен провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает официальный сайт Еврокомиссии, основным вопросом диалога было обеспечение финансовой поддержки Украины на следующие месяцы.

Фон Ляйен сообщила Зеленскому, что на следующей неделе она предложит финансовый пакет помощи Украине от ЕС, который будет состоять из пакетов по 1,5 млрд евро в месяц. Он рассчитан на ближайший год, а общая сумма пакета составит 18 млрд. евро, что будет существенно способствовать покрытию потребностей Украины в финансировании на 2023 год.

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Президент Еврокомиссии также подтвердила постоянную работу ЕС по продолжению оказания немедленной гуманитарной поддержки Украины, особенно в ближайшую зиму. Урсула фон Ляйен повторила, что Евросоюз продолжит полностью поддерживать Украину.

Кроме того, фон Ляйен и Зеленский обсудили важность обеспечения экспорта сельского хозяйства Украины в мир. Лидеры затронули вопросы планов расширения потенциала полос солидарности, которые сейчас используются для транспортировки украинской сельхозпродукции с начала войны против россии.

Также оба лидера обсудили вопросы усиления санций, а также негативную роль, которую играет поддержка Ираном агрессии россии и как на нее реагировать. Владимир Зеленский на своей странице в телеграм призывает ужесточить санкции против Ирана.