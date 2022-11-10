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В Доме футбола презентовали книгу про Олега Блохина

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Издание приурочено 70-летнему юбилею легендарного украинца

В Доме футбола презентовали книгу про Олега Блохина

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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В среду, 9 ноября в Доме футбола состоялась презентация книги "Блохин", приуроченной к 70-летнему юбилею легендарного нападающего.

Книгу представил сам автор - заслуженный журналист Украины Валентин Щербачев.

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"Олег Блохин - человек, которого я знаю уже более 50 лет. Целью этой книги является то, чтобы люди помнили о славной истории украинского футбола. Команда Блохина и Лобановского была составлена из людей с психологией победителей.

Украинцы должны знать и помнить о таких ярких личностях. Это нужно не только тем, кто любит и разбирается в футболе, но и будущим поколениям украинцев. Следует знать о славном прошлом, чтобы стремиться к славному будущему", - цитирует Щербачева пресс-служба УАФ.

Также на мероприятии присутствовали вице-президенты УАФ Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко и Олег Протасов.

Блохин, который выступал за киевское "Динамо" с 1969-го по 1988 год, отпраздновал 70-летний юбилей 5 ноября. К слову, Олег Володимирович является обладателем Золотого мяча 1975 года.

В Доме футбола презентовали книгу про Олега Блохина - изображение 2
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В статье: Олег Блохин Анатолий Демьяненко Алексей Михайличенко Олег Протасов
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Источник:
УАФ

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