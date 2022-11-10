В Доме футбола презентовали книгу про Олега Блохина

В среду, 9 ноября в Доме футбола состоялась презентация книги "Блохин", приуроченной к 70-летнему юбилею легендарного нападающего.

Книгу представил сам автор - заслуженный журналист Украины Валентин Щербачев.

"Олег Блохин - человек, которого я знаю уже более 50 лет. Целью этой книги является то, чтобы люди помнили о славной истории украинского футбола. Команда Блохина и Лобановского была составлена из людей с психологией победителей.

Украинцы должны знать и помнить о таких ярких личностях. Это нужно не только тем, кто любит и разбирается в футболе, но и будущим поколениям украинцев. Следует знать о славном прошлом, чтобы стремиться к славному будущему", - цитирует Щербачева пресс-служба УАФ.