 Мать погибшего украинского воина отдала компенсацию за сына на строительство спортивной площадки ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Мать погибшего украинского воина отдала компенсацию за сына на строительство спортивной площадки
В тренде

Мать погибшего украинского воина отдала компенсацию за сына на строительство спортивной площадки

Общие новости
(3 голосов)

Героизм проявляется и так

Мать погибшего украинского воина отдала компенсацию за сына на строительство спортивной площадки

Фото: radiotrek.rv.ua / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Мать погибшего украинского военного из Ровенской области отдала компенсацию за сына на строительство спортивной площадки. Об этом сообщает издание Радио Трек. Его построили за два месяца в селе Орвяница Дубровицкого района. Строительство площадки обошлось в 2,5 млн грн.

"Никакие деньги ничего не стоят, если рядом нет единственного сына. Любите, берегите друг друга, пока живы", - так прокомментировала свой поступок мать погибшего Мария Пешко.

Ее сын погиб на Пасху от осколковых ранений в результате минометного обстрела в Луганской области. В Орвянице ежегодно будут проводить турнир по мини-футболу имени Ивана Клюйко.

Читайте такжеВо Владивостоке застрелился полковник, который отвечал за работу с мобилизованными россиянами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: благотворительность война с россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде