Мать погибшего украинского воина отдала компенсацию за сына на строительство спортивной площадки

Мать погибшего украинского военного из Ровенской области отдала компенсацию за сына на строительство спортивной площадки. Об этом сообщает издание Радио Трек. Его построили за два месяца в селе Орвяница Дубровицкого района. Строительство площадки обошлось в 2,5 млн грн.

"Никакие деньги ничего не стоят, если рядом нет единственного сына. Любите, берегите друг друга, пока живы", - так прокомментировала свой поступок мать погибшего Мария Пешко.

Ее сын погиб на Пасху от осколковых ранений в результате минометного обстрела в Луганской области. В Орвянице ежегодно будут проводить турнир по мини-футболу имени Ивана Клюйко.