Мать погибшего украинского воина отдала компенсацию за сына на строительство спортивной площадки
Героизм проявляется и так
Фото: radiotrek.rv.ua / Автор невідомий
Мать погибшего украинского военного из Ровенской области отдала компенсацию за сына на строительство спортивной площадки. Об этом сообщает издание Радио Трек. Его построили за два месяца в селе Орвяница Дубровицкого района. Строительство площадки обошлось в 2,5 млн грн.
"Никакие деньги ничего не стоят, если рядом нет единственного сына. Любите, берегите друг друга, пока живы", - так прокомментировала свой поступок мать погибшего Мария Пешко.
Ее сын погиб на Пасху от осколковых ранений в результате минометного обстрела в Луганской области. В Орвянице ежегодно будут проводить турнир по мини-футболу имени Ивана Клюйко.
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