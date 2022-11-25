Рассмотрение дел Павелко и Записоцкого перенесено из-за минирования здания суда
Однако надолго от правосудия легендарному главе УАФ убежать не удастся
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Суд по делу функционеров Украинской ассоциации футбола, Юрия Записоцкого и Андрея Павлеко, который должен состояться сегодня, перенесен.
По информации журналиста Константина Андриюка, заседание перенесли из-за заминирования Печерского суда, где должны рассматривать дело. Впрочем, оно состоится уже в понедельник: в 14.00 будут рассматривать меру пресечения для Записоцкого, а в 15.00 - для Павелко.
Напомним, что президент УАФ Андрей Павелко подозревается в хищении денег организации. Генпрокуратура
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