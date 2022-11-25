Рассмотрение дел Павелко и Записоцкого перенесено из-за минирования здания суда

Суд по делу функционеров Украинской ассоциации футбола, Юрия Записоцкого и Андрея Павлеко, который должен состояться сегодня, перенесен.

По информации журналиста Константина Андриюка, заседание перенесли из-за заминирования Печерского суда, где должны рассматривать дело. Впрочем, оно состоится уже в понедельник: в 14.00 будут рассматривать меру пресечения для Записоцкого, а в 15.00 - для Павелко.