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Рассмотрение дел Павелко и Записоцкого перенесено из-за минирования здания суда

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Однако надолго от правосудия легендарному главе УАФ убежать не удастся

Рассмотрение дел Павелко и Записоцкого перенесено из-за минирования здания суда

Фото з соцмереж

UA-Футбол
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Суд по делу функционеров Украинской ассоциации футбола, Юрия Записоцкого и Андрея Павлеко, который должен состояться сегодня, перенесен.

По информации журналиста Константина Андриюка, заседание перенесли из-за заминирования Печерского суда, где должны рассматривать дело. Впрочем, оно состоится уже в понедельник: в 14.00 будут рассматривать меру пресечения для Записоцкого, а в 15.00 - для Павелко.

Напомним, что президент УАФ Андрей Павелко подозревается в хищении денег организации. Генпрокуратура подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания подозреваемых под стражей.

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В статье: Андрей Павелко Константин Андриюк Юрий Записоцкий
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