США создали в Польше базу для ремонта артиллерии, поставленной Украине

Пентагон организовал на территории Польши пункт ремонта западного артиллерийского вооружения, поставляемого Украине. Об этом сообщает The New York Times.

По данным американских оборонных ведомств, треть гаубиц западного производства, переданных Украине, находятся в нерабочем состоянии. Ремонт артиллерии в полевых условиях проблематичен, и это стало приоритетом для Европейского командования Пентагона, которое создало ремонтный центр в Польше.

Ремонт оружия, о котором ранее не сообщалось, начался в последние месяцы. Состояние украинского оружия - предмет пристального внимания среди военных чиновников США, отказавшихся обсуждать детали программы.