Источник: Главу МИД Беларуси отравили ядом из лаборатории ФСБ. Следующим может быть Лукашенко

Глава МИД Беларуси Владимир Макей был убит с помощью яда, как сообщает израильско-российский бизнесмен и оппозиционер путинского режима Леонид Невзлин. Такими сведениями он поделился 27 ноября в Twitter.

"Макей скончался в результате отравления ядом, разработанным в специальной лаборатории ФСБ, говорят источники, близкие к российским спецслужбам. Клиническая картина в таких случаях соответствует смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности. Версию с отравлением Макея подтверждает тот факт, что 64-летний чиновник не имел проблем со здоровьем, вёл активный образ жизни и строил планы. Когда у него внезапно заболело сердце, он не обратился к врачам, так как ранее подобных проблем не испытывал и не придал боли значения".

"Отравить человека так, чтоб все думали, что он умер по естественной причине, очень легко. Достаточно просто нарушить в его организме баланс ферментов – веществ, обеспечивающих все без исключения процессы, от хлопанья ресницами до дыхания", – объясняют российские токсикологи".

"Смерть Макея, по сути второго человека в государстве, вызвала панику в белорусских номенклатурных кругах, но более всего потрясён диктатор Лукашенко. Он распорядился заменить своих поваров, обслугу и охрану. Детям Лукашенко предоставлена дополнительная охрана".

"Диктатор никому не доверяет. Не без оснований он считает, что после Макея пышные похороны могут устроить уже ему. Москву не устраивает заминка с вступлением белорусской армии в войну против Украины, Кремль готов задействовать все рычаги для давления на белорусский режим".