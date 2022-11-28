Источник: Главу МИД Беларуси отравили ядом из лаборатории ФСБ. Следующим может быть Лукашенко
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей был убит с помощью яда, как сообщает израильско-российский бизнесмен и оппозиционер путинского режима Леонид Невзлин. Такими сведениями он поделился 27 ноября в Twitter.
"Макей скончался в результате отравления ядом, разработанным в специальной лаборатории ФСБ, говорят источники, близкие к российским спецслужбам. Клиническая картина в таких случаях соответствует смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности. Версию с отравлением Макея подтверждает тот факт, что 64-летний чиновник не имел проблем со здоровьем, вёл активный образ жизни и строил планы. Когда у него внезапно заболело сердце, он не обратился к врачам, так как ранее подобных проблем не испытывал и не придал боли значения".
"Отравить человека так, чтоб все думали, что он умер по естественной причине, очень легко. Достаточно просто нарушить в его организме баланс ферментов – веществ, обеспечивающих все без исключения процессы, от хлопанья ресницами до дыхания", – объясняют российские токсикологи".
"Смерть Макея, по сути второго человека в государстве, вызвала панику в белорусских номенклатурных кругах, но более всего потрясён диктатор Лукашенко. Он распорядился заменить своих поваров, обслугу и охрану. Детям Лукашенко предоставлена дополнительная охрана".
"Диктатор никому не доверяет. Не без оснований он считает, что после Макея пышные похороны могут устроить уже ему. Москву не устраивает заминка с вступлением белорусской армии в войну против Украины, Кремль готов задействовать все рычаги для давления на белорусский режим".
Глава МИД Беларуси Владимир Макей скончался в результате отравления ядом, разработанным в спецлаборатории ФСБ, говорят источники, близкие к российским спецслужбам. Клиническая картина в таких случаях соответствует смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности.— Leonid Nevzlin (@Nevzlin) November 27, 2022
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