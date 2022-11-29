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Министр иностранных дел Украины призывает НАТО наращивать производство оружия

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Также он просит о ПВО и танках

Министр иностранных дел Украины призывает НАТО наращивать производство оружия

Getty Images / Global Images Ukraine

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии встречи министров стран-членов НАТО заявил, что странам Альянса необходимо срочно наращивать производство оружия, поскольку без инвестиций в производство вооружений невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе. Об этом он заявил в интервью изданию POLITICO.

"Пока мы ведем битвы сегодня, мы должны думать о том, как мы будем вести битвы завтра. Страны НАТО должны начать производство необходимого вооружения уже сегодня. Если этого не произойдет, мы не сможем победить".

"В последний раз, когда я присутствовал на министерской встрече НАТО, я приехал с тремя словами: оружие, оружие и оружие. В этот раз, хотя этот запрос остается абсолютно острым, я уточню его, сказав, что нам нужна противовоздушная оборона, танки и производственные линии".

"Мы потеряли слишком много времени – и слишком много жизней, и слишком много квадратных километров нашей земли. Поэтому я думаю – надеюсь – что мудрость возобладает, что все надо делать вовремя, и не надо ждать, когда развернется очередная трагедия для того, чтобы кто-то смог преодолеть психологические барьеры принятия того или иного решения по Украине".

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
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