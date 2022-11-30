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Сделали красивой общую цифру. Генштаб опубликовал потери россиян за 29 ноября

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Четыре восьмерки

Сделали красивой общую цифру. Генштаб опубликовал потери россиян за 29 ноября

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 88880 (+500) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2914 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5872 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1902 (+1) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 210 (+1) ед,
  • самолетов – 280 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7),
  • крылатые ракеты ‒ 531 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4429 (+6) ед,
  • специальная техника – 163 (+0).

Данные уточняются.

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