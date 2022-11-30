Сделали красивой общую цифру. Генштаб опубликовал потери россиян за 29 ноября
Четыре восьмерки
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 88880 (+500) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2914 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5872 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1902 (+1) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 210 (+1) ед,
- самолетов – 280 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7),
- крылатые ракеты ‒ 531 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4429 (+6) ед,
- специальная техника – 163 (+0).
Данные уточняются.
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