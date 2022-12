Литва выделит Украине новый пакет финансовой помощи

13 миллионов евро помощи – такой суммой правительство Литвы собирается поддержать Украину в ближайшее время. Об этом сообщил глава Министерства обороны страны Арвидас Анушаускас, также он детально расписал, на что именно выделят деньги.

Today ???????? government approved 13 mil ???? support for ????????.

- 5 mil ???? to the World Bank fund for Ukraine.

- 4 mil ???? for restoration of ???????? energy infrastructure.

- 2 mil ???? for ???????? war refugees in Moldova.

- 2 mil ???? to "Grains from Ukraine" initiative.