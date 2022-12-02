Бурбас: Запорожская Ассоциация выдвинула Шевченко на пост президента УАФ - ФОТО
Выбирать его собираются 20 декабря
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Легенду украинского футбола Андрея Шевченко выдвинули на пост президента УАФ. Такую информацию дает журналист Игорь Бурбас.
Шевченко выдвинула Запорожская областная ассоциация футбола в лице ее председателя Виктора Межейко, бывшего представителя "Партии регионов".
"Соответствующее заявление Межейко писал в кабинете Губернатора Запорожской облгосадминистрации и при присутствии руководителя службы безопасности региона. Я ни в коем случае не намекаю на то, что решение о выдвижении кандидата Шевченко делалось под давлением, просто констатирую сам факт", - написал Бурбас, прикрепив фото заявления.
Кроме того, для проведения конгресса администрация должна направить членам УАФ письменное уведомление о его созыве не позднее чем за 50 дней до установленной даты.
"Сам Андрей Шевченко не в восторге, что на должность его продвигают, пренебрегая законами. Экс-наставник сборной понимает, что этот кейс явно вредит его репутации. Увидим, до декабрьских выборов еще дойдет дело. Чтобы собрать для них внеочередной Конгресс, нужны заявления не менее 3/4 коллективных членов, и они должны быть представлены в правовом поле.
И еще. Не менее важен нюанс, который не стоит упускать. Шевченко является резидентом Великобритании, а этот статус обязывает его находиться в этой стране минимум 183 дня из 365 в календарном году. Руководить украинским футболом дистанционно это не дело, поэтому на двух стульях тоже не усидишь. Здесь либо резидентом оставаться и забыть о президентстве, либо наоборот. Интересно, что выберет Шевченко?", - добавил Бурбас.
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