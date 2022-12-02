Потери оккупантов на Запорожье и в Горловке, сбитый вертолет на Харьковщине - сводка Генштаба ВСУ за 2 декабря
Сводка Генштаба по положению на фронтах за 2 декабря
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 2 декабря.
Длится двести восемьдесят вторые сутки русского широкомасштабного вторжения.
За текущие сутки российские оккупанты нанесли 13 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии столкновения; 4 ракетных удара по гражданским объектам городов Днепр и Запорожье, населенного пункта Заречное Запорожской области и города Константиновка Донецкой области. Также враг совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона, Антоновки и позиции наших войск вдоль линии столкновения.
Сохраняется угроза ракетных ударов захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч и Гай Черниговской области и Нововасиловка, Ходино, Волковка, Юнаковка и Запсилья Сумской области.
На Слобожанском направлении обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Глубокое, Огурцово, Волчанск, Бочково, Бударки и Бологовка Харьковской области.
На Купянском направлении противник ведет оборону. Обстрелял районы населенных пунктов Берестово, Вишневое, Двухлетняя, Кисловка, Котляровка и Табаевка в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. Также нанес авиаудары неподалеку от Кисловки и Новоселовского.
На Лиманском и Бахмутском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы со всего спектра артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Площадка, Макеевка и Терны Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Опросное в Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Огневое поражение из артиллерии разных типов получили объекты в районах Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Новопавловском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Совершили обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Угледара, Павловки и Пречистовки Донецкой области. Также, неподалеку от Угледара, зафиксированы вражеские авиаудары.
На Запорожском направлении противник усиливает передовые позиции и ведет оборону. Огневое влияние испытали районы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Дорожнянка, Загорное, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожье и Никополь и Шолохово Днепропетровской области.
На Херсонском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии населенные пункты, расположенные на правом берегу реки Днепр, в частности Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Дарьевка, Молодежное, Зеленовка и Днепровское Херсонской области. Также оккупанты не прекращают терроризировать обстрелами гражданское население в Херсоне и его пригородах.
В населенном пункте Михайловка, на временно занятой территории Запорожской области, враг с целью обвинения Сил обороны Украины в уничтожении гражданской инфраструктуры поджег здание учебного заведения "Михайловское высшее профессиональное училище".
Противник продолжает нести потери. Так, подтверждено огненное поражение 1 декабря текущего года района сосредоточения живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области, недалеко от населенного пункта Каменское. Потери оккупантов составили до 100 человек ранеными. Кроме того, в тот же день, в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет.
В город Горловка Донецкой области, в результате боевых действий на Бахмутском направлении, в период с 30 ноября по 1 декабря доставлены до 70 тел погибших оккупантов.
Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника, а также удар по его взводному опорному пункту.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 5 пунктов управления, позицию средств противовоздушной обороны врага, 2 состава боеприпасов, 9 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других важных объекта противника.
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