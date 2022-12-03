В оккупированном Токмаке в больницы прибыло более десяти автомобилей с ранеными и погибшими россиянами
За прошедшие сутки было нанесено 17 ударов по сосредоточению захватчиков
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке опубликовал информацию о нанесенном украинской армией ущербе российским оккупантам:
“Противник продолжает нести потери. Так, в город Токмак Запорожской области зафиксировано прибытие в больницы более десяти автомобилей с ранеными военнослужащими и телами погибших оккупантов.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили пять пунктов управления, два склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и четыре других важных объекта российских оккупантов”, - говорится в строительстве.
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