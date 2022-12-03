Взятие Бахмута стало для России политической целью, - британская разведка
Страна-террорист ничего не жалеет ради этого
Наступление русских войск вокруг Бахмута стало прежде всего символической политической целью для России. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.
Российские войска продолжают сосредоточивать значительную часть своих общих военных ресурсов и огневой мощи на участке укрепленной линии фронта протяженностью около 15 км вокруг города Бахмут в Донецкой области, вероятно, пытаясь окружить город тактическим продвижением на север и юг.
Как отмечается, в последние дни Россия, вероятно, добилась небольших успехов на южной оси этого наступления, где она стремится укрепить ограниченные плацдармы к западу от болотистой местности вокруг реки Бахмутка.
В британской разведке отмечают, что с начала августа 2022 года Россия предпочитает Бахмут как основную цель своего наступления, несмотря на то, что захват города будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально и позволит России угрожать большим городам – Краматорскую и Славянскую.
Популярное сейчас
- Кополовец: Кобин говорил, что я не тяну? Когда чудак 120 килограммов говорит, что я не тяну – ты меня извини
- Более полутысячи убитых и один вертолет. Генштаб опубликовал потери россиян за минувшие сутки
- Триумф Южной Кореи, вылет Уругвая и Сербии, победа Кривбасса. Главные новости за 2 декабря
- Павелко в суде. Президента УАФ пришли поддержать легенды украинского футбола
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
Новости по теме
- 10:45 Украинские Разведка Британии объяснила, почему армия РФ не наступает. Также интересный факт сообщили из Генштаба
- 12:21 Украинские Зеленский – о сроках окончания войны, идеальном мире после победы и ядерном оружии путина
- 11:43 Украинские В России проблемы с эффективностью стратегии ударов по инфраструктуре Украины – британская разведка