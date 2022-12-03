Взятие Бахмута стало для России политической целью, - британская разведка

Наступление русских войск вокруг Бахмута стало прежде всего символической политической целью для России. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

Российские войска продолжают сосредоточивать значительную часть своих общих военных ресурсов и огневой мощи на участке укрепленной линии фронта протяженностью около 15 км вокруг города Бахмут в Донецкой области, вероятно, пытаясь окружить город тактическим продвижением на север и юг.

Как отмечается, в последние дни Россия, вероятно, добилась небольших успехов на южной оси этого наступления, где она стремится укрепить ограниченные плацдармы к западу от болотистой местности вокруг реки Бахмутка.

В британской разведке отмечают, что с начала августа 2022 года Россия предпочитает Бахмут как основную цель своего наступления, несмотря на то, что захват города будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально и позволит России угрожать большим городам – Краматорскую и Славянскую.