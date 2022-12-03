Наев: На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск
Пока угрозы наступления еще нет
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Командующий Объединенными силами Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в своем обращении рассказал об обстановке войск врага на территории Беларуси:
“Ситуация в Северной операционной зоне контролируется.
На территории Беларуси продолжается скопление союзной группировки войск. Итак, мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию.
Пока угрозы со стороны Беларуси еще нет. Проводимая у нас работа должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы”, - сказал Наев.
Также генерал-лейтенант добавил, что в случае роста угрозы нападения со стороны Беларуси также увеличится и соответственно украинская группировка войск на том направлении.
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