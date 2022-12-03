Наев: На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в своем обращении рассказал об обстановке войск врага на территории Беларуси:

“Ситуация в Северной операционной зоне контролируется.

На территории Беларуси продолжается скопление союзной группировки войск. Итак, мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию.

Пока угрозы со стороны Беларуси еще нет. Проводимая у нас работа должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы”, - сказал Наев.