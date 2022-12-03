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Наев: На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск

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Пока угрозы наступления еще нет

Наев: На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в своем обращении рассказал об обстановке войск врага на территории Беларуси:

“Ситуация в Северной операционной зоне контролируется.

На территории Беларуси продолжается скопление союзной группировки войск. Итак, мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию.

Пока угрозы со стороны Беларуси еще нет. Проводимая у нас работа должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы”, - сказал Наев.

Также генерал-лейтенант добавил, что в случае роста угрозы нападения со стороны Беларуси также увеличится и соответственно украинская группировка войск на том направлении.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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aleks68
03.12.2022 в 14:33
главное не проспать удар и встретить врага как полагается.отбить охоту атаковать Украину до конца жизни.заодно ответить усатому бульбофюреру за все его пакости
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