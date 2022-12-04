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Данилов: Денуклеаризированная и демилитаризованная россия - лучшая гарантия мира

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Ответ Макрону

Данилов: Денуклеаризированная и демилитаризованная россия - лучшая гарантия мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона по гарантии безопасности для россии.

"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с рф и рукопожатие? Украинская кровь на руках путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой истекло.

Вопрос – обеспечить безопасность мира от т.н. россии, а не наоборот. Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозы. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира.

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P.S. Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь", - написал в своем фейсбуке Данилов.

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В статье: война с россией Эммануэль Макрон Алексей Данилов
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