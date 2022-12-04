Подоляк: Гарантии безопасности от России станут возможны только после трибунала над военными преступниками
Чиновник высказал свое мнение о том, как нужно наказать россиян
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Гарантии безопасности для цивилизованного мира станут возможны только после специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Твиттере.
"Цивилизованному миру нужны "гарантии безопасности" от варварских намерений постпутинской рф… Они станут возможны только после спецтрибунала, осуждения авторов войны и военных преступников, наложения репараций, а также после кровавого выяснения в ru-элитах: "Кто же виноват?" – написал Подоляк.
Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что мир нуждается в гарантиях безопасности от российской федерации, а не наоборот.
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