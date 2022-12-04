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Подоляк: Гарантии безопасности от России станут возможны только после трибунала над военными преступниками

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Чиновник высказал свое мнение о том, как нужно наказать россиян

Подоляк: Гарантии безопасности от России станут возможны только после трибунала над военными преступниками

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Гарантии безопасности для цивилизованного мира станут возможны только после специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Твиттере.

"Цивилизованному миру нужны "гарантии безопасности" от варварских намерений постпутинской рф… Они станут возможны только после спецтрибунала, осуждения авторов войны и военных преступников, наложения репараций, а также после кровавого выяснения в ru-элитах: "Кто же виноват?" – написал Подоляк.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что мир нуждается в гарантиях безопасности от российской федерации, а не наоборот.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк
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