В результате российского удара по Никопольскому району умер молодой мужчина

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что за сегодня россияне 5 раз обстреляли Никопольщину.

В частности, враг нанес удары по самому Никополю и Покровской общине.

В результате российских обстрелов в селе Капуловка погиб 23-летний мужчина. Украинец работал на своем дворе, когда туда ударил российский снаряд.

Также есть разрушения, детали атак выясняются.