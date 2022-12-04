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В результате российского удара по Никопольскому району умер молодой мужчина

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Всего лишь было 23 года

В результате российского удара по Никопольскому району умер молодой мужчина

Новина українською

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что за сегодня россияне 5 раз обстреляли Никопольщину.

В частности, враг нанес удары по самому Никополю и Покровской общине.

В результате российских обстрелов в селе Капуловка погиб 23-летний мужчина. Украинец работал на своем дворе, когда туда ударил российский снаряд.

Также есть разрушения, детали атак выясняются.

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В статье: война с россией
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