Появилась информация о наличии российского паспорта у заместителя Павелко. Тот уже отреагировал

Журналист, активист, общественный деятель Константин Андриюк, опираясь на несколько источников, опубликовал в своем телеграмм-канале информацию о том, что у первого вице-президента УАФ Алана Германовича Плиева есть действующий и ныне активный российский паспорт.

Журналист добавил в свой материал соответствующие фотоподтверждения.

В свою очередь, на информацию отреагировал сам Алан Плиев. Он написал:

"Российского паспорта на мое имя в природе не существует. Он был сожжен мной лично в 2014-м году. Обстоятельства его получения сугубо бытовые и связаны были с разводом. Его получал мой дед. Я даже не ставил в нем своей подписи. 2. Ни разу этот кусок бумаги не был использован мной для удостоверения моей личности при пересечении границы или при каких-либо других обстоятельствах. 3. С заявлением об аннулировании "документа" я обращался в консульство, но поскольку не прошел в РФ военную службу, то получил отказ. После повторного обращения ответа не получил до сих пор. 4. Вина моя лишь в том, что, будучи эмоциональным человеком и уничтожив этот "документ" однажды вечером вместе со своими собратьями, я на этом поставил точку. Больше с российскими органами общаться не пытался, потому что считал это унижениями. А страну-оккупанта я ненавижу всей яростью, которая только может уместиться в человеке. Самое главное, что сейчас эту историю вытащили на поверхность, чтобы из-за подмены понятий, играя на эмоциях людей, попытаться уничтожить репутацию не столько мою, как моего друга и руководителя УАФ Андрея Павелко", - написал футбольный чиновник.

Добавим, что против главы УАФ Андрея Павелко и некоторых других членов организации возбуждено уголовное дело по растрате денег на строительстве завода по выработке искусственных полей. Павелко получил подозрение и был взят под стражу, но вышел на свободу благодаря залогу.