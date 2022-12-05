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Появилась информация о наличии российского паспорта у заместителя Павелко. Тот уже отреагировал

Общие новости
(4 голосов)

Алан Плиев обвинения опровергает

Появилась информация о наличии российского паспорта у заместителя Павелко. Тот уже отреагировал

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Журналист, активист, общественный деятель Константин Андриюк, опираясь на несколько источников, опубликовал в своем телеграмм-канале информацию о том, что у первого вице-президента УАФ Алана Германовича Плиева есть действующий и ныне активный российский паспорт.

Журналист добавил в свой материал соответствующие фотоподтверждения.

Появилась информация о наличии российского паспорта у заместителя Павелко. Тот уже отреагировал - изображение 1Появилась информация о наличии российского паспорта у заместителя Павелко. Тот уже отреагировал - изображение 2Появилась информация о наличии российского паспорта у заместителя Павелко. Тот уже отреагировал - изображение 3

В свою очередь, на информацию отреагировал сам Алан Плиев. Он написал:

"Российского паспорта на мое имя в природе не существует. Он был сожжен мной лично в 2014-м году. Обстоятельства его получения сугубо бытовые и связаны были с разводом. Его получал мой дед. Я даже не ставил в нем своей подписи.

2. Ни разу этот кусок бумаги не был использован мной для удостоверения моей личности при пересечении границы или при каких-либо других обстоятельствах.

3. С заявлением об аннулировании "документа" я обращался в консульство, но поскольку не прошел в РФ военную службу, то получил отказ. После повторного обращения ответа не получил до сих пор.

4. Вина моя лишь в том, что, будучи эмоциональным человеком и уничтожив этот "документ" однажды вечером вместе со своими собратьями, я на этом поставил точку. Больше с российскими органами общаться не пытался, потому что считал это унижениями. А страну-оккупанта я ненавижу всей яростью, которая только может уместиться в человеке.

Самое главное, что сейчас эту историю вытащили на поверхность, чтобы из-за подмены понятий, играя на эмоциях людей, попытаться уничтожить репутацию не столько мою, как моего друга и руководителя УАФ Андрея Павелко", - написал футбольный чиновник.

Добавим, что против главы УАФ Андрея Павелко и некоторых других членов организации возбуждено уголовное дело по растрате денег на строительстве завода по выработке искусственных полей. Павелко получил подозрение и был взят под стражу, но вышел на свободу благодаря залогу.

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В статье: Андрей Павелко
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Комментарии (2)
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Хиденг (Днепр)
05.12.2022 в 22:44
Короче, опуская лирику, можно было сказать проще: Да, я гражданин болот московских. Осталось выяснить обстоятельства получения украинского паспорта.
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Очманілий Заєць (Odessa)
05.12.2022 в 22:55
Які б не були обставини, правильна реакція за нинішніх умов була б лише одна: заява про відставку, а не ліплення тупих відмазок: це було давно, я вже й забув і т.п.
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