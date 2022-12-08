СБУ нашла в епархиях УПЦ МП российские паспорта священников и флаг "новороссии"
И еще много всего интересного
СБУ
Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП), расположенных в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях.
Об этом СБУ сообщает в Telegram.
Установлено, что при захвате Херсона местный архимандрит – настоятель Успенского собора присутствовал в кремлевском зале во время объявления аннексии четырех украинских регионов.
За несколько дней до освобождения города священник в сопровождении российских захватчиков скрылся на временно оккупированных районах юга Украины.
"На территории собора сотрудники СБУ обнаружили коллекцию икон, похищенных рашистами из здания почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона", - рассказали в СБУ.
В результате дальнейшего обзора церковных помещений также были найдены пропуска, выписанные на имя "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" и российские паспорта местных священников. Причем они получили их в этом году во время оккупации Херсона россиянами.
По разоблаченным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Кроме этого, в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре на Черкасщине, обнаружен флаг так называемой Новороссии и библиотеку с пропагандистской литературой российских авторов.
А на территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачены бывшие уголовники, поддерживающие связь с абонентами РФ. Эти контакты проверяет СБУ.
В еще одном монастыре Житомирской области обнаружили лицо, которое с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропавшее. Также в мужском монастыре нашли титушек, которые не могли объяснить, кто они и что там делают.
Во время осмотра помещений Свято-Николаевского Нилецкого монастыря найдены тексты молитв за страну-агрессора и российские учебники, в которых восхваляют кремлевский режим.
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