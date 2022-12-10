Германия передаст Украине 36 тысяч зимних одеял
Альтернатива танкам Leopard 2, которые просила Украина
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Германия отправит Украине десятки тысяч одеял, ранее выставившихся на аукцион, поскольку те были не нужны немецким военным. Речь о 36,4 тысячах шерстяных одеял из запасов Бундесвера.
Они первоначально были переданы Vebeg GmbH, государственной доверительной компании, контролируемой Федеральным министерством финансов, для продажи на аукционе.
В общей сложности 36 400 применяемых одеял из смешанной шерсти, размером два на два метра и желто-оливкового цвета, упакованные в коробки, были готовы к продаже.
"В Украине холодно. Вместо того, чтобы продавать одеяла из складов Бундесвера через Vebeg, мы должны сделать их доступными для Украины", - сказал об этом депутат Бундестарга Маркус Фабер.
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