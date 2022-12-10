Германия передаст Украине 36 тысяч зимних одеял

Германия отправит Украине десятки тысяч одеял, ранее выставившихся на аукцион, поскольку те были не нужны немецким военным. Речь о 36,4 тысячах шерстяных одеял из запасов Бундесвера.

Они первоначально были переданы Vebeg GmbH, государственной доверительной компании, контролируемой Федеральным министерством финансов, для продажи на аукционе.

В общей сложности 36 400 применяемых одеял из смешанной шерсти, размером два на два метра и желто-оливкового цвета, упакованные в коробки, были готовы к продаже.