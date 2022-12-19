Протасов опубликовал письмо ФИФА о рисках для Украины из-за якобы давления на членов УАФ

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов написал в своем Facebook о том, что ФИФА и УЕФА предупредили украинскую ассоциацию о возможном исключении из международных организаций в случае проведения виртуального Исполкома 20 декабря.

"О фактах невиданного давления на членов Исполкома УАФ, на руководство Ассоциации и ее региональных представителей сегодня известно уже не только в Украине, но и за ее пределами. Речь о попытках провести заседание Исполкома УАФ 20 декабря на основе поддельных протоколов и подписей.

С такими грязными методами унижения украинского футбольного сообщества я лично сталкиваюсь впервые.

Будучи первым вице-президентом УАФ, уважая футбольные правила, регламентирующие деятельность ФИФА, УЕФА и национальных футбольных ассоциаций, я информировал международные футбольные органы о намерениях третьих сил совершить буквально рейдерский захват власти в украинском Доме футбола. Ожидается, что закрывать глаза на попытки провести незаконные выборы в УАФ мировое футбольное сообщество не может и не будет. И дело не в Павелко или в Протасове. Дело в том, что членство национальных футбольных ассоциаций в международных органах гарантируется исключительно неукоснительным соблюдением уставов УЕФА и ФИФА, а соответственно - независимостью деятельности национальных футбольных структур.

Любое нарушение этого правила "может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 Устава ФИФА и ст. 9 Устава УЕФА. Это подчеркивают сами организации в письме, которое публикую в этом сообщении.

Как и ФИФА и УЕФА, я лично надеюсь, что у "рейдеров" и заказчиков акта уничтожения авторитета украинского футбола хватит смелости признать ошибки. Признать, что нельзя убивать УАФ - а это сотни тысяч игроков (взрослых, юниоров, детей) тренеров, арбитров по всей стране - по требованию какого-то из клерков то ли в Офисе президента, то ли еще где-нибудь.

Давайте уважать заслуги футбольной Украины, а не уничтожать ее репутацию. Для этого нужно очень мало – уважение мировых правил функционирования футбола и выполнения требований футбольных Уставов. Тем более что более 30 лет Независимости Украины нам это удавалось!

P.S. Жаль, что на фоне финала ЧМ-2022 приходится говорить не о футболе... Аргентину и Лионеля Месси - с победой!", - написал Протасов.

Фото: facebook.com/oleg.protasov.1422