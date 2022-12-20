УАФ завезла в Дом футбола "титушек", - Андриюк

Все сотрудники УАФ в 16:00 попросили покинуть дом футбола и завтра на работу не выходить. Об этом сообщил блоггер Константин Андриюк на своем канале в телеграм.

"Здание в 16:30 заполнили так называемые "титушки", около 30 человек в спортивных костюмах с капюшонами на головах. Завтра в УАФ планируют организовать провокацию в виде нападения на УАФ. Якобы организованную ОП просьбу [Андрея] Шевченко. Руководит этим Вадим Костюченко. Сегодня тренировали сценарий "нападения". В Доме Футбола после 16:00 находились только руководители, юристы, также приехал Куницын.

А это сообщение, которое администрация УАФ разослала в мессенджеры работникам:

"Уважаемые коллеги!

Нам поступила информация о том, что с 15-00 часов 19 декабря до 12 часов 21 декабря 2022 года в Доме футбола будет отсутствовать водоснабжение.

Сегодня, 19 декабря 2022 рабочий день до 15:45.

Завтра 20 декабря 2022 – дистанционный режим работы.

21 декабря 2022 рабочий день с 12:00", - говорится в сообщении, опубликованном Андриюком.