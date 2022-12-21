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СБУ - по поводу быстрого захвата Херсона Россией в марте: Следствие уже на завершающем этапе

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Василий Малюк раскрыл один из главных вопросов начала войны

СБУ - по поводу быстрого захвата Херсона Россией в марте: Следствие уже на завершающем этапе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Следствие по поводу быстрого захвата россиянами Херсона и разминирования Чонгара сейчас находится на завершающем этапе. Об этом в интервью Наталии Мосейчук заявил исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Соответствующее уголовное производство находится в Государственном бюро расследований. Они проводят следствие. Сейчас проводится много экспертиз. У меня нет никакого морального права "раскрывать карты" до их внедрения и не могу нарушить тайны следствия.

Вместе с тем, как мне известно, там уже на завершающем этапе находится данное следствие", - сказал Малюк.

На уточняющий вопрос по поводу участия в этом экс-начальника СБУ в Крыму Олега Кулинича, Малюк сообщил, что разминирование Чонгара было лишь одним элементом, где он потенциально мог работать на врага.

"На одном из этапов своей оперативно-служебной деятельности он проводил в тех локациях [на юге Херсонщины] антитеррористические учения, не согласовав это с руководством антитеррористического центра при СБУ. К тому времени АТЦ возглавлял генерал-майор Баранецкий - он был удивлен, что там происходит. Никто не знал, что это учения. Люди даже подумали, что это враг заходит и фактически мы уже поднимали свои силы, чтобы отработать в соответствии с нашим функционалом, наряду с этим, это была как раз деятельность Кулинича.

Но это лишь один небольшой элемент, где он мог работать на врага. Многие другие направления уже полностью задокументированы. У нас есть аудиофайлы, где зафиксированы его переговоры с врагом, где он четко в форме доклада предоставлял им информацию", - сказал глава СБУ.

Ранее мы сообщали, что итальянские военные журналисты сняли видео, как они попали под обстрел в Херсоне.

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В статье: СБУ война с россией
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