СБУ - по поводу быстрого захвата Херсона Россией в марте: Следствие уже на завершающем этапе
Василий Малюк раскрыл один из главных вопросов начала войны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Следствие по поводу быстрого захвата россиянами Херсона и разминирования Чонгара сейчас находится на завершающем этапе. Об этом в интервью Наталии Мосейчук заявил исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.
"Соответствующее уголовное производство находится в Государственном бюро расследований. Они проводят следствие. Сейчас проводится много экспертиз. У меня нет никакого морального права "раскрывать карты" до их внедрения и не могу нарушить тайны следствия.
Вместе с тем, как мне известно, там уже на завершающем этапе находится данное следствие", - сказал Малюк.
На уточняющий вопрос по поводу участия в этом экс-начальника СБУ в Крыму Олега Кулинича, Малюк сообщил, что разминирование Чонгара было лишь одним элементом, где он потенциально мог работать на врага.
"На одном из этапов своей оперативно-служебной деятельности он проводил в тех локациях [на юге Херсонщины] антитеррористические учения, не согласовав это с руководством антитеррористического центра при СБУ. К тому времени АТЦ возглавлял генерал-майор Баранецкий - он был удивлен, что там происходит. Никто не знал, что это учения. Люди даже подумали, что это враг заходит и фактически мы уже поднимали свои силы, чтобы отработать в соответствии с нашим функционалом, наряду с этим, это была как раз деятельность Кулинича.
Но это лишь один небольшой элемент, где он мог работать на врага. Многие другие направления уже полностью задокументированы. У нас есть аудиофайлы, где зафиксированы его переговоры с врагом, где он четко в форме доклада предоставлял им информацию", - сказал глава СБУ.
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