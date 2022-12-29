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День в истории: 36 лет назад Игорь Беланов стал обладателем Золотого мяча

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Сегодня, 29 декабря, юбилей легендарного достижения Игоря Беланова.

День в истории: 36 лет назад Игорь Беланов стал обладателем Золотого мяча

Беланов

UA-Футбол
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Легендарный украинский форвард Игорь Беланов, сегодня, 29 декабря, празднует юбилей своего достижения - ровно 36 лет назад Беланов стал обладателем Золотого мяча.

В 1986 году наш соотечественник был признан лучшим футболистом года по версии французского издания France Football и удостоен приза "Золотой мяч".

В том сезоне Игорь Беланов вместе с киевским Динамо завоевал золотые медали Кубка обладателей Кубков УЕФА, а также ярко проявил себя в составе сборной СССР на чемпионате мира в Мексике, что и стало залогом успешного года, по итогам которого украинец и получил значимую награду.

Напомним, за свою карьеру легендарный форвард поиграл за киевское "Динамо", одесские "Черноморец" и СКА, мариупольский "Металлург", также в карьере Беланова были немецкие "Боруссию" М и "Айнтрахт" Б.

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В статье: Игорь Беланов
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