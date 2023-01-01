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"Русский корабль...", - дипломаты посольства США в Киеве выбрали любимую фразу 2022 года

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Флагман подводного флота России продолжает быть в тренде

"Русский корабль...", - дипломаты посольства США в Киеве выбрали любимую фразу 2022 года

Фото - Reuters

Новина українською

Американские дипломаты, работающие в посольстве в Киеве, избрали любимую фразу в 2022 году. Об этом написано в сообщении Посольства США в Украине в Твиттере.

"Дипломаты Посольства США в Киеве вместе в подвале посреди ночи во время жестоких нападений на Украину провели опрос относительно нашей любимой цитаты 2022 года. Победила фраза (видимо, не удивительно): "Русский военный корабль…", - написали дипломаты.

Напомним, американское посольство покидало Украину перед полномасштабным российским вторжением, но затем вернулось к работе в Киеве.

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В статье: США война с россией
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Источник:
EmbassyKyiv

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