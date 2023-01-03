ISW: Россия хочет переложить ответственность за ликвидацию россиян в Макеевке на "ДНР"

Аналитики Института изучения войны в своем ежедневной сводке отметили, что российское министерство обороны хочет переложить на чиновников "ДНР" и самих мобилизованных вину за ликвидацию сотен россиян в Макеевке Донецкой области и, соответственно, за свою плохую оперативную безопасность.

Напомним, в новогоднюю ночь благодаря точному удару в оккупированной Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести. Даже министерство "обороны" РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих в Макеевке, хотя по традиции занизили цифры.

Министерство обороны России, возможно, намеренно возлагалось на чиновников "ДНР", обвинивших мобилизованных военнослужащих в нарушении оперативной безопасности, чтобы сделать "ДНР" ответственной стороной.