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  3. Зозуля о "путинском перемирии" на Рождество: То есть на Новый год запускать ракеты по Украине – это норма?
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Зозуля о "путинском перемирии" на Рождество: То есть на Новый год запускать ракеты по Украине – это норма?

Общие новости
(2 голосов)

Больные на голову

Зозуля о "путинском перемирии" на Рождество: То есть на Новый год запускать ракеты по Украине – это норма?

instagram.com/zozulyaroman

Новина українською

Украинский нападающий и волонтер Роман Зозуля отреагировал на призыв российского диктатора Путина якобы прекратить огонь на Рождество 7 января.

"Появилась информация о том, что кровавый карлик поручил своей собачке Шойгу ввести прекращение огня на Рождество. И просят Украину сделать то же самое. Хотят дать людям сходить в церковь.

То есть, на новый год запускать ракеты по Украине - это норма. За новогоднюю ночь выпустить около 40 шахидов - это тоже норма. А тут просят прекратить огонь.

Я не понимаю, как можно быть такими больными на голову… Я считал, что такого не бывает", — написал Зозуля в своем телеграмм-канале.

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В статье: Роман Зозуля война с россией
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
05.01.2023 в 21:28
Договір з росією не вартий того папірця,на якому написано(Маркс і Енгельс)
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0
Лекарь (село Дарниця)
05.01.2023 в 21:22
Нагадаю, російські потвори на Пасху обстріляли Одесу, та вбили 8 людей, серед яких - шестимісячне немовля! А "вітання" Києву на Новий рік я особисто ніколи не пробачу. Нехай хуйло йде в дупу, зі своїм перемир"ям!
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