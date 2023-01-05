Зозуля о "путинском перемирии" на Рождество: То есть на Новый год запускать ракеты по Украине – это норма?

Украинский нападающий и волонтер Роман Зозуля отреагировал на призыв российского диктатора Путина якобы прекратить огонь на Рождество 7 января .

"Появилась информация о том, что кровавый карлик поручил своей собачке Шойгу ввести прекращение огня на Рождество. И просят Украину сделать то же самое. Хотят дать людям сходить в церковь.

То есть, на новый год запускать ракеты по Украине - это норма. За новогоднюю ночь выпустить около 40 шахидов - это тоже норма. А тут просят прекратить огонь.

Я не понимаю, как можно быть такими больными на голову… Я считал, что такого не бывает", — написал Зозуля в своем телеграмм-канале.