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Стоппер последнего Динамо Лобановского. Сегодня отмечает День рождения Александр Головко

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Начинал в начале девяностых, а заканчивал в середине нулевых

Стоппер последнего Динамо Лобановского. Сегодня отмечает День рождения Александр Головко

Getty Images / Global Images Ukraine

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Александр Борисович Головко родился 6 января 1972-го в Херсоне. Сегодня ему исполняется 51 год. Защитник известен благодаря своим выступлениям в киевском "Динамо", защищал цвета национальной сборной Украины.

При Лобановском в защите "Динамо" действовал постоянный состав, который играл вместе несколько лет. Александр Головко занимал место стоппера, либеро играл Владислав Ващук, справа Олег Лужный, а слева Юрий Дмитрулин. С киевлянами Головко выиграл золото чемпионата Украины (7 раз), Кубок страны (5) и дошел до полуфинала ЛЧ.

После завершения профессиональной карьеры Головко занялся тренерской деятельностью. Возглавлял юношеские и молодежные сборные Украины. Сейчас его можно увидеть на телевидении в роли эксперта.

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В статье: Александр Головко
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