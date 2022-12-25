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Головко: Проводить чемпионат во время войны – это уже успех

Первая лига
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Благодаря ВСУ

Головко: Проводить чемпионат во время войны – это уже успех

Офіційний сайт Діназу/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер “Диназа” Александр Головко оценил первое полугодие клуба в Первой лиге, а также прокомментировал обновленный формат соревнований:

– Александр, понимали перед стартом сезона, что сложно будет бороться за лидерство в группе? Как вы оцените первое полугодие для вашей команды?

– "Диназ" в этом сезоне дебютировал в Первой лиге. Понимали, что будет сложно, но хотели финишировать в топ-4. Имеем, что имеем. Были ошибки, но были и отличные моменты. На мой взгляд, все же было больше позитива. Будем работать во время межсезонья, чтобы добиться прогресса в игре.

– Как оцените новый формат соревнований?

– Каждый должен заниматься своим делом. Главное, что мы должны были начать чемпионат во время войны. Руководители пытались найти наиболее оптимальный формат соревнований, который подошел бы клубам в нынешних условиях. Каждый, кто не досчитается очков перед второй частью сезона, будет критиковать этот формат, но повторюсь, что проводить чемпионат сейчас это уже успех”, - сказал Головко.

“Диназ” в первой части сезона Первой лиги выступал в группе А и в итоге занял шестое место из восьми команд. Команда Головка завоевала 10 очков в 14 матчах.

Весеннюю часть сезона “Диназ” проведет в группе выбывания.

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В статье: Александр Головко Диназ (Вышгород)
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Источник:
SportArena

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