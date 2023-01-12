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Жеваго: С начала полномасштабной войны наши предприятия направили на военную и гуманитарную помощь более 1 млрд грн

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Президент Ворсклы, который находится под следствием, рассказал о том, как и кому его предприятия помогают во время войны

Жеваго: С начала полномасштабной войны наши предприятия направили на военную и гуманитарную помощь более 1 млрд грн

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Владелец полтавской "Ворсклы" Константин Жеваго, который ныне находится под следствием под домашним арестом во Франции , рассказал о том, что для него сейчас самый главный вопрос – победа Украины в войне с Россией.

"Конечно, самый важный вопрос для меня – это победа в войне. Надо, чтобы война кончилась и не гибли люди. Нам нужно восстанавливать страну и развивать общество, где хотели бы жить и иностранцы. Победа – основная цель. Я, как и все мои коллеги, делаем все, чтобы эту победу ускорить. Что для этого мы делаем? Прежде всего, мы работаем – в тяжелых условиях даем возможность людям иметь работу и получать зарплату, платить налоги в местные бюджеты, откуда опять-таки идут зарплаты учителям, например. Легче всего закрыть предприятие, труднее в условиях войны его удержать и дать людям возможность жить. В моем понимании есть фронт военный и экономический. Очень важно, чтобы он работал.

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С начала полномасштабного вторжения России наши предприятия направили на военную и гуманитарную помощь более 1 млрд. гривен. Мы не сворачиваем и не собираемся сокращать наши гуманитарные проекты. Например, по просьбе городских властей Харькова профинансировано производство и доставку более миллиона продуктовых наборов для людей, наиболее нуждающихся в такой поддержке. Общая стоимость изготовления, комплектования и доставки – более 110 млн. гривен.

Нашим воинам передали бронированные автомобили скорой помощи высокой проходимости, квадроциклы, квадрокоптеры, средства связи, оргтехнику и другое необходимое оборудование на фронте. Передали современный бронированный спецавтомобиль для ГСЧС. Направили обычные и бронированные скорой помощи, транспорт для многих украинских городов. Доставили продукты, медикаменты и медицинское оборудование, перечислили денежную помощь для Николаева, Сум, Кривого Рога, Чернигова, Днепра, Запорожья, Полтавщины, Киевской, Харьковской и многих других областей. В Николаев поставили технологическое оборудование для обеспечения жителей питьевой водой. Передали горючее, стройматериалы, офисную электронику, генераторы, средства защиты, другие гуманитарные товары для всех регионов Украины.

Мы помогаем повсюду, где можем помочь. Это моя ответственность, ответственность всех трудовых коллективов на предприятиях, акционеров, потому что общество нуждается в помощи, как и военные", - заявил Жеваго.

Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жевагу сообщили о подозрении в причастности к схеме по хищению 2,5 миллиарда гривен банку "Финансы и Кредит" из-за оффшорных компаний в течение 2007-2014 годов.

46-летний бизнесмен является мажоритарным владельцем группы компаний Ferrexpo, в состав которой входят Полтавский, Еристовский и Билановский горно-обогатительные комбинаты. Кроме "Ворсклы" Ferrexpo также является главным инвестором "Горняка-Спорта".

Ранее вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак анонсировал разгрузку зарплатной ведомости, а вокруг "Горняка-Спорта" ходили слухи об исчезновении профессиональной команды.

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В статье: Ворскла (Полтава) Константин Жеваго война с россией
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Источник:
Еспресо

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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
12.01.2023 в 20:57
Деньгами м разь хочет откупиться
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