Министр обороны США: Пока мы не можем подтвердить, что Россия взяла Соледар
В городе идут динамичные бой
фото из свободных источников
Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ситуацию в районе Соледара на Донетчине.
Его слова передает Голос Америки.
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"Пока мы не можем подтвердить сообщение, что Россия взяла Соледар. Конечно, я видел некоторые из этих сообщений. Но вы знаете, что ситуация там очень неустойчивая и динамичная, с динамическими боями в той зоне. Она менялась много раз, и бои там довольно ожесточенные.
Но украинцы проявили себя очень, очень впечатляюще. Они продолжают очень решительную борьбу", – сказал Остин.
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