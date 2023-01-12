  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Министр обороны США: Пока мы не можем подтвердить, что Россия взяла Соледар
В тренде

Министр обороны США: Пока мы не можем подтвердить, что Россия взяла Соледар

Общие новости
(1 голосов)

В городе идут динамичные бой

Министр обороны США: Пока мы не можем подтвердить, что Россия взяла Соледар

фото из свободных источников

Новина українською

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ситуацию в районе Соледара на Донетчине.

Его слова передает Голос Америки.

Читайте такжеЗалужный, Резников и Ермак провели беседу с советником Байдена, Милли и министром обороны США

"Пока мы не можем подтвердить сообщение, что Россия взяла Соледар. Конечно, я видел некоторые из этих сообщений. Но вы знаете, что ситуация там очень неустойчивая и динамичная, с динамическими боями в той зоне. Она менялась много раз, и бои там довольно ожесточенные.

Но украинцы проявили себя очень, очень впечатляюще. Они продолжают очень решительную борьбу", – сказал Остин.

По теме
yellow-arrow
Эрдоган снова поговорит с Путиным и Зеленским
yellow-arrow
Зеленский: На сегодняшний день вопрос номер один - это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление
yellow-arrow
Daily Mail: Отец Месси ведет переговоры о переходе Лионеля в Аль-Хиляль
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Ллойд Остин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде