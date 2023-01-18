В ГУР и ISW сообщили, что в РФ готовятся к новой волне мобилизации

В России готовятся к новой волне мобилизации – под прицелом военкоматов жители москвы, вводится запрет на сбор группами более 20 человек. Предполагается, что новая волна мобилизации в России будет характеризоваться повышенным вниманием к населению "центральных регионов".

На предприятия столицы России прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников, мероприятия сопровождаются моральным давлением, запугиванием людей. Наибольший интерес военкомов вызывают мужчины 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности, отмечает ГУР.

В Москве формируются добровольные группы из 3-5 человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров. Их задача – предотвращать возможное скопление людей для предотвращения возможных протестных акций. Согласно полученным инструкциям, "подозрительными" считаются любые группы более 20 человек.

В ISW и вовсе допустили, что российский диктатор Владимир Путин может объявить о новой волне мобилизации уже сегодня, 18 января. Сегодняшняя дата для него символическая, мол, он может это сделать во время выступления в Санкт-Петербурге с речью в честь 80-летия прорыва нацистской блокады Ленинграда.