Сборная Украины ветеранов примет участие в международном турнире в Норвегии

Футбольное сообщество Норвегии присоединилось к инициативе по поддержке Украины во время военной агрессии со стороны России, проводя ряд благотворительных мероприятий под названием «Футбол для Украины».

Главным из них станет международный футбольный турнир, который состоится 27-28 января в коммуне Лердаль на севере от Осло.

Футбольный фестиваль "Кубок ветеранов 2023" соберет 45 мужских и женских ветеранских команд в разных возрастных категориях, а главным событием станет турнир национальных ветеранских сборных, в котором примут участие Норвегия, Украина, Финляндия, Исландия и Фарерские острова.

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Ассоциация ветеранов футбола Украины, получив приглашение для сборной ветеранов стать участником «Кубка ветеранов», с радостью ответила согласием. Визит сборной в Норвегию состоится при содействии ООО «Агробизнес» и Благотворительного фонда семьи Собуцких. Национальная сборная Украины среди ветеранов стала желанным гостем на турнире, заявив на него следующий состав: Юрий Максимов, Олег Собуцкий, Андрей Воронин, Евгений Левченко, Виталий Рева, Максим Калиниченко, Сергей Нагорняк, Эдуард Цихмейструк, Богдан Шершун, Вячеслав Свидерский, Олег Шелаев, Андрей Воробей, Геннадий Медведев, Андрей Полунин, Александр Косырин, Андрей Хомин, Сергей Погорелый, Виталий Самойлов, Артем Старгородский, Александр Венглинский, Николай Ищенко.

Громкие имена будут и в составах соперников. В Норвегии это Торе Андре Фло, Арне Риисе, Фроде Гродос, Говард Флу, Стиг Инге Бьорнебю, Эйрик Бакке. Также на турнире будет присутствовать тренер сборной Столе Сольбаккен, выступающий одним из инициаторов сбора средств для Украины и лицом благотворительной медийной компании.

В сборной Исландии сыграют Бриньяр Гуннарссон, Олафур Инги Скуласон, Ханнес Сигурдссон, Бьярни Сигурдссон. Амбициозно смотрится заявка на соревнование колоритной сборной Фарер. Суммарное количество матчей восьми футболистов за национальную сборную составляет 445 матчей!

Кроме участия в "Кубке ветеранов 2023", ветеранская сборная Украины запланировала насыщенную культурно-просветительскую программу. Звезды нашего футбола проведут встречу в Парламенте Норвегии и Норвежской футбольной ассоциации, выступят на телевидении, примут участие в благотворительном вечере в поддержку Украины. Легенды украинского футбола выполняют важную миссию, отмечая необходимость еще большей поддержки Украины в войне с россией.