В Буче состоялся традиционный турнир по мини-футболу среди ветеранов

В Буче прошел традиционный, 23-й по счету, турнир по мини-футболу памяти выдающихся отечественных футболистов, Заслуженных мастеров спорта Виктора Колотова, Евгения Рудакова и Владимира Трошкина.

Победу в престижном соревновании одержали столичные армейцы, без поражений пройдя турнирный путь и одержав уверенную победу над соперниками. На втором месте финишировал луцкий "Ветеран-Луческ", на третьем - черниговская "Кудровка-Veterans".

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Очень символично, что турнир в этом году сменил локацию и проводится в Буче. В несокрушимому и непокоренном Городе-герое, пережившему ужасные месяцы оккупации, но выстоявшему.

Футбольный турнир проводится во время войны и имел статус благотворительного. Все вырученные средства направлены на помощь Вооруженным силам Украины. Организатором традиционно выступает Ассоциация ветеранов футбола Украины, при поддержке генеральных партнеров – ведущего производителя хлеба и хлебобулочных изделий в Украине ООО "Агробизнес" и Благотворительного фонда семьи Собуцких.

В этом году принять участие в соревновании были приглашены пять ветеранских коллективов (проводятся среди ветеранов 40+ лет). Это ФК "Кудровка-Veterans" (Черниговская обл.), Динамо Family, ФК ЦСКА (Киев), ФК "Пирятин-Полтавщина" и ФК "Ветеран-Луческ". Команды сыграли друг с другом по кругу, определив таким образом сильнейшего.

ЦСКА, собрав очень мощный по именам состав – Эдуард Цихмейструк, Александр Романчук, Артем Старгородский, Дмитрий Коренев, Роман Пахолюк, Дмитрий Семчук, Роман Нестеренко, Владимир Крохмаль и другие – мощно выглядел в каждой игре, в итоге одержав три победы и ничью. Этого армейцам хватило, чтобы финишировать на первой строчке!

Приз лучшего игрока Рождественского турнира памяти получил игрок ЦСКА Артем Старгородский, а приз зрительских симпатий организатор и игрок "Ветеран-Луческ" Василий Кохановский.