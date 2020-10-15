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Сборная ветеранов сыграла два матча ко Дню Защитника Украины

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Команда Анатолия Демьяненко минимально победила в Волочиске и Подволочиске

Сборная ветеранов сыграла два матча ко Дню Защитника Украины
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10-го и 11-го октября национальная сборная Украины среди ветеранов сначала в Волочиске победила ветеранов "Агробизнеса" 3:2, а затем в соседнем Подволочиске обыграла ветеранов "Агробизнес-Збруч" 2:1! Игры проводились в канун Дня Защитника Украины и посвящались нашим мужественным Героям-военным!

В составе "сине-желтых" Волочиска и Подволочиск посетили Сергей Нагорняк, Эдуард Цихмейструк, Святослав Сирота, Виталий Косовский, Геннадий Медведев, Вячеслав Свидерский, Богдан Шершун, Андрей Хомин, Александр Чижевский, Андрей Донец, Виталий Самойлов, Александр Венглинский Андрей Оксимец, Николай Ищенко, Артем Старгородский, Александр Романчук и Олег Собуцкий.

10 октября. г.Волочиск, стадион "Юность"

Сборная ветеранов Украины - Агробизнес (ветераны) - 3:2

Команда из Волочиска не из простых - трижды подряд становилась чемпионом Украины в возрастной категории 35+, а через три недели готовится к завоеванию титула и в 2020 году. Боевой и неуступчивый характер игры как нельзя лучше подтверждает счет. Три мяча сборной Украины провели Олег Собуцкий (дважды) и Алексей Белик, на которые дублем ответил лидер Агробизнеса Андрей Донец.

На стадион, с соблюдением всех карантинных мер, пришло много болельщиков. Среди них было около сотни военных из 8-го полка спецназначения и других подразделений, всем им в качестве подарка были вручены футбольные мячи с автографами игроков сборной.

11 октября. г.Подволочиск, стадион "Колос"

Сборная ветеранов Украины - Агробизнес-Збруч (ветераны) - 2:1

Проведение матча совпало с празднованием 10-летия победы "Збруча" в Кубке Украины среди ветеранов 45+! Сборная ветеранов уверенно, но не без проблем, победила 2:1. Забитыми мячами в составе "сине-желтых" отличились Олег Собуцкий и Артем Старгородский! Имели хорошую возможность встретиться со старыми друзьями по футбольным полям, среди которых наиболее известные - Игорь Яворский и Игорь Бискуп, пообщаться, сделать на память совместные фото.

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В статье: сборная Украины среди ветеранов
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Источник:
АВФУ

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Комментарии (1)
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палыч (Тарко-Сале)
15.10.2020 в 18:53
Собуцкий,кроме того,что он денежный мешок,он ветеран какой команды,объясните,пожалуйста?
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