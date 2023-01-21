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Войска РФ в Беларуси ведут активную разведку объектов соседних государств - Генштаб

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Наступательных группировок пока не обнаружено

Войска РФ в Беларуси ведут активную разведку объектов соседних государств - Генштаб

фото - Getty Images

Новина українською

В утренней сводке субботы, 21 января, Генеральный штаб ВСУ сообщает, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной содержатся определенные подразделения армии РФ, однако наступательных группировок врага не обнаружено.

В то же время, силами и средствами российских вооруженных сил, переброшенными в Беларусь, активно ведется разведка объектов сопредельных государств, включая Украину, говорится в сводке.

Заметим, что в последние дни проходят совместные авиационные учения Беларуси и России. В Генштабе ранее предупреждали, что РФ таким образом увеличивает силы военной авиации в Беларуси.

В субботу ожидается, что учения российской авиации пройдут со всех аэродромов Беларуси.

Заметим, что в Беларуси регулярно взлетает самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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В статье: Беларусь война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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