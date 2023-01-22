Польша собирается начать обучение украинских военных на танках Leopard 2

В ближайшие дни на польских полигонах начнется обучение украинских экипажей танков Leopard 2. Об этом сообщил глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

Указано, что факт обучения украинских танкистов не зависит от решения Германии предоставить Украине танки и от выдачи разрешения на такую передачу польской стороне.

"Все произойдет в ближайшее время. Украинские офицеры и сержанты будут проходить обучение на польских танках, а также на танках наших партнеров, потому что нет времени", – сказал Пшидач.

Также чиновник добавил, что обучение украинских защитников до решения о передаче Вооруженным силам Украины танков является нестандартным решением Польши. Он отметил, что, согласно заявлению министра обороны Польши Мариуша Блащака, тренировки начнутся в ближайшее время.